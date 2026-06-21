ブルージェイズは20日（日本時間21日）、敵地でカブスと対戦し、8−6の逆転勝利を収めた。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」で先発出場し、5−5の同点で迎えた8回に勝ち越しとなる16号3ランを放つなど3打数1安打3打点1死球だった。中盤まで5点差の敗色ムードから一転、7回に3点を奪い、8回には四球から3連打で追いついたブルージェイズ。なおも一、二塁と押せ押せムードの中で岡本は第4打席を迎えた。ここまで第1打席はタ