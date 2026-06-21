俳優・タレントの長濱ねるが20日、自身のインスタグラムを更新。ショートヘアへの大胆変化を報告した。【写真】雰囲気ガラリ！大胆ショートを披露した長濱ねる長濱は「髪を切った！」とシンプルな文言とともに、写真を添えて投稿。ファンからは「ショートねるちゃん最高！」「ねるちゃん髪切ってる！かわいい」「めちゃくちゃ似合ってる」などといった声が寄せられている。