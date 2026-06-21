[6.20 W杯F組第2節 オランダ 5-1 スウェーデン]スウェーデン代表はチュニジア代表を5-1で破った初戦から一転してオランダ代表に1-5で敗れる大敗を喫した。スウェーデンの著名ジャーナリストであるエリク・ニバ氏は『スポーツブラデット』で「単なる敗北ではなく屈辱だ」と総括した。開始17分で2失点を喫したスウェーデンは前半のハイドレーションブレイク明けから猛攻を仕掛けるも、オランダゴールを割ることはできずに前半を