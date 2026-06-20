「ビームス クチュール（BEAMS COUTURE）」が、サンリオキャラクターズとのコラボレーションアイテムの新作を発売する。6月26日11時から、ビームス ジャパン、ビームス ストリート 梅田、ビームス公式オンラインショップとZOZOTOWNで取り扱う。【画像をもっと見る】新作では、2024年の発売時に好評だったというハローキティのポシェット（1万2100円）を復刻し、新たにシナモロール、マイメロディ、クロミをラインナップに加え