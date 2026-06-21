きょう6月21日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、亀梨和也が登場！グループ解散、事務所独立から1年。今だからこそ言える解散当時の真実を明かすほか、40歳を迎えてもなお貫き続けるアイドルとしての生き様について、亀梨をよく知る3人からの証言もまじえて披露する。◆中島裕翔が知る“アイドル亀梨”の凄さアイドルグループでの活躍に加え、俳優としても多くの代表作を残す亀梨。そんな亀梨と