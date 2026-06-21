本日6月21日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、放送1000回記念SP！1995年に放送開始、今夜の放送でついに第1000回に到達。記念の回を飾るべくDASHメンバーが勢ぞろい。メンバー全員で26年目の田植えに大奮闘！それぞれの思い出の初登場シーンと共に、懐かしの映像も一挙プレイバック！◆「みんながひとつになった」城島茂が最も忘れられない企画とは!?放送1000回の歴史の中で一番長く続いている企画が、2