ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。第1節でチュニジア相手に5-1で勝利していたスウェーデンの“史上初”の大敗には、X上の日本ファンからも驚きの声が相次いでいる。欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせ