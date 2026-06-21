“皇族数確保”のための「皇室典範改正」に向けた議論が山場を迎えています。旧宮家の男性がJNNの取材に対し、皇籍離脱後の暮らしぶりについて話しました。【写真を見る】JNNの取材に応じた旧宮家の久邇朝宏さん（81）“皇族数確保”のための「立法府の総意」6月10日、各党の代表者らが集まり話す全体会議で衆参正副議長らによる「立法府の総意」が取りまとめられました。その後、政府は6月19日に「立法府の総意」を受けた皇室典範