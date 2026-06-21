◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―チュニジア（２０日・モンテレイ）日本テレビがサッカー日本代表へ粋なエールだ。きょう日本時間２１日（午後１時キックオフ予定）、北中米Ｗ杯で１次リーグ第２戦のチュニジア戦に挑む侍ブルー。同試合を生中継（放送は前・１１時４５分〜）する日本テレビがラテ面で「がん強なライバル倒さんとチーム一丸で挑むばく進せいよ青き戦士達れきしに刻むゴールを日の丸の誇り