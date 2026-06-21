◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―チュニジア（２０日・モンテレイ）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表が北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む。第２次森保ジャパンで攻撃の中心を担ってきたＭＦ久保建英が、初戦のオランダ戦で左膝を負傷した影響で欠場。ケガで選外となった南野拓実、三笘薫