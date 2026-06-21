２０日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）は、２番人気のインディチャンプ産駒レッチュベルク（牡、美浦・久保田厩舎）が初陣を飾った。勝ちタイムは１分３６秒８。スタートはやや後手に回ったが素早く３番手を確保すると、直線では上がり最速となる３ハロン３３秒７の脚を使って抜け出し、３馬身差の快勝。大物感のある勝利に、荻野極も「跳びがきれいでこの（稍重）馬場で少しもじもじしたけど、新馬戦として上々で