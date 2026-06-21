阪神８Ｒの３歳上１勝クラス（芝２０００メートル＝８頭立て、牝馬限定）で２０２３年の３冠牝馬、リバティアイランドの妹になるコニーアイランド（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）が復帰戦を迎える。昨夏の中京でデビューＶを飾ったものの、その後はなかなか順調に使えず、キャリア３戦目の前走チューリップ賞では１３着だった。今回は自己条件から再スタートの一戦となる。「放牧明けからの乗り込みは順調で