第１子を出産したタレント・藤田ニコルが２０日までに自身のインスタグラムを更新。メイクした姿に反響が集まっている。「産後久しぶりにしっかりメイクした」とつづり、かわいらしいメイク姿でさまざまな表情を見せる動画をアップした。この投稿には「かわいすぎなのだが〜」「元々可愛いけどさらに優しいやわらかい雰囲気になりましたね」「可愛すぎるママだ」「産後自分のメイクとか適当になるからにこちゃんの参考にしたい