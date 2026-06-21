プロ野球パ・リーグは20日、2試合が行われました。首位西武は初回にカナリオ選手のタイムリーで先制、2点リードで迎えた5回には長谷川信哉選手と古賀悠斗選手がタイムリーを放ち4点を奪いました。先発の隅田知一郎投手は9回を投げ8奪三振無失点の好投。オリックスに完封勝利しました。ソフトバンクは2点リードの3回に正木智也選手のホームランで1点を追加、5回には近藤健介選手が3ランを放ち点差を広げます。その裏先発のスチュワ