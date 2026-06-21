〈加藤清正らが石田三成を襲った「七将襲撃事件」の真の理由は、豊臣政権の権力の源が失われたからだった〉から続く秀吉死後の権力闘争で徳川家康の次なる標的となったのは、五大老の一人・前田利家。「家康暗殺計画」の発覚を機に家康は前田家に対して「加賀征伐」を始めた。歴史学者の本郷和人氏は「加賀征伐」の真相を探るなかで、「家康暗殺計画」に関わった人物たちが「加賀征伐」後、厚遇を受けている事実に注目した。本郷