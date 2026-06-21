【競馬】3歳未勝利（6月20日／阪神競馬場・芝1800メートル）【映像】まさに“じゃじゃ馬”…気性の荒さが出てしまったシーン20日の阪神6R・3歳未勝利戦に出走予定だった白毛馬のジャジャミン（牝3、栗東・寺島）が、レース前に気性面の難しさを出して競走除外となった。ゴールドシップ産駒のジャジャミンは、5月9日の3歳未勝利戦でデビュー。父を彷彿とさせる、じゃじゃ馬っぷりを見せ