陸上自衛隊とアメリカ軍による共同訓練の開始式が、熊本市の健軍駐屯地でありました。離島防衛力の向上を目的に2021年から毎年行われている陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の実動訓練『レゾリュート・ドラゴン26』。訓練開始式には陸上自衛隊・西部方面隊とアメリカ海兵隊の隊員、合わせて約50人が参加しました。西部方面総監・鳥海誠司陸将は「本演習は“西の守りは日本の守り”を具現する重要な訓練であり、本訓練の重要性を日米の全