センスは才能ではない。だれでもセンスのいい人にはなれる。『自分の言葉で話せるようになりましょう。』ではこう断言する。著者は、アパレル会社を業界で史上最年少&最短上場させた片石貴展氏。「あの人センスいいよね！」と言ったことのある人も多いと思うが、そもそもセンスとは何なのか、センスのいい人にはどうやったらなれるのか。本書から探る。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局・淡路）センスは誰にでもある。センス