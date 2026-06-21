MCAは携帯電話基地局市場の調査を実施し、その結果を調査資料「携帯電話基地局及び周辺部材市場の現状と将来予測 2025年版」として取りまとめた。 同資料をもとに、国内の基地局市場動向についてお伝えしていく。第1回は、キャリア各社の設備投資額について取り上げたい。 2024年度は前年度比横ばいの1.3兆円規模となった国内モバイルキャリア投資 2024年度におけるキャリア各社の設備投資額は、NTTドコモが5552億