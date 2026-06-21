「仕事も家庭も中途半端な気がする」「毎日頑張っているのに、なぜか疲れが抜けない」。そんな悩みを抱える子育て世代は少なくない。小さな子どもを育てながら働く親は、睡眠不足や突発対応によって、朝から使える体力そのものが不足しやすい状態にある。さらに、終わらなかった仕事への気がかりが、休息時間まで侵食し、回復を妨げている。米国内科専門医・米国肥満医学専門医である著者が、医学的根拠に基づいて執筆した『体力が