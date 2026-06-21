投球フォームを今季から改善した大谷(C)Getty Imagesやはり偉才をサポートするのは“普通”とは違う。「なんというか、ショウヘイはとにかく別格なんだ……」【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見る今季に投打二刀流でのシーズン完走を目指している大谷翔平について、そう語ったのは、ドジャースの「ピッチング・ディレクター」を務めるロブ・ヒル氏だ。現地時間6月17日に“ピッ