◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(20日、神宮球場)ヤクルトが広島に6-8で敗戦。雨の影響もあり7回途中で終了となった試合を池山隆寛監督が振り返りました。先発の松本健吾投手は初回は3者凡退に抑えますが、2回にタイムリーで先制点を奪われます。チームは3回に増田珠選手のホームランで勝ち越すと、この回の終わりで雨が強くなり試合が一時中断。すると4-1とリードして迎えた5回にホームランと犠牲フライで追いつかれ、その後