天皇皇后両陛下は20日、オランダでの日程を終え、次の訪問国ベルギーに入られました。日本時間の20日午後7時ごろ、オランダでの日程を終えた両陛下は政府専用機で隣国ベルギーの首都ブリュッセルに到着されました。空港ではフィリップ国王の長女で王位継承者のエリザベート王女が出迎えました。天皇陛下：ご親切にどうも。エリザベート王女：ベルギーへようこそ。王女は愛子さまと同じ年で、20年前のオランダ静養中に子ども同士で