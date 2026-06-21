俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）の妻で料理研究家の川崎花音さん（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。「冷蔵庫にあると心強い あと一品に大活躍！」と称し、作り置きの副菜レシピを3品紹介した。【写真5枚】「保存しました」「作ってみます」川崎花音さんが公開した“作り置きの副菜レシピ”3品花音さんは「暑い日は、キッチンに立つ時間もなるべく短くしたいですよね そんな日におすすめの作り置き副菜を3