どうすれば理想の結婚相手が見つかるのか。オックスフォード大学数学研究所教授のマーカス・デュ・ソートイさんは「学校で習った一次方程式は、暮らしにも役立つ。それを応用して、理想の結婚相手を探すことも可能だ」という――。（第2回）※本稿は、マーカス・デュ・ソートイ『世界のエリートが学んでいる数学的思考法』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mesh cube※写真はイメージです - 写真＝iStock.