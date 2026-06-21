「豊臣兄弟！」（NHK）でトータス松本が演じ、異彩を放つ武将・荒木村重。系図研究者の菊地浩之さんは「村重といえば、謀反を起こして信長に家族や家臣を多数処刑されたことで有名だが、少なくとも3人以上の子が生き延びたようだ」という――。落合芳幾画「太平記英雄伝三十八 荒木摂津守村重」19世紀（東京都立図書館所蔵）（写真＝PD-Japan0／Wikimedia Commons）■小国の家臣から成り上がった村重大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK