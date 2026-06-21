◆米大リーグカブス―ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスのジャスティン・ディーン外野手（２９）は、前日１９日（日本時間２０日）の本拠地・カブス戦で、今季メジャー初昇格初安打を放った。途中出場して、７回２死満塁で迎えた昇格後初打席で、右越えに満塁一掃の三塁打を放って、メジャー初安打を記録した。これは、”チャンピオンリングをゲットした後のメジャー初安打”という、野