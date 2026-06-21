２５年３月末でフジテレビを退社した永島優美アナウンサーが、サッカー元日本代表の父・永島昭浩氏との２ショットを公開した。永島アナは２１日までに自身のインスタグラムを更新。「４年に１度、特に熱くなる父。熱すぎてブレてます（笑）」と熱弁しているのか、昭浩氏だけブレているショットをアップした。そして「久しぶりにごはんを食べに行ったら、チュニジア戦に向け、熱いレクチャーを受けました」と飲食店で箸置きを