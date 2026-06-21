日本時間21日午後1時、森保ジャパンはF組第2戦でチュニジアと対戦する。初戦でスウェーデンに1−5で大敗したものの、W杯予選10試合を無敗、しかも無失点で突破。堅守を武器とする難敵だ。そんな敵国の特徴とキーマンをざっくり紹介する。【もっと読む】『Jリーグタイム』今井美桜さんが明かす「人生観が変わった」0泊3日のカタール大会弾丸観戦◇◇◇チュニジア代表の愛称は「カルタゴの鷹」。かつて北アフリカ