「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）雨にも負けずじゃ〜！広島が３点ビハインドから試合をひっくり返し、七回表降雨コールド勝ちを収めた。１７試合ぶりのベンチスタートとなった小園海斗内野手（２６）がプロ入り後、自身初の代打弾となる今季１号２ランを放って逆転劇の流れを創出。チームの神宮での連敗も７でストップし、価値ある勝利の立役者となった。水分を吸い尽くした帽子から滴がしたたり落