きょう21日（日）は、前日の北陸・東北南部に続いて東北北部でも梅雨入りの発表があるかもしれません。ただ、北陸や東北では梅雨入り早々に大雨となるおそれがあります。関東から西では次第に天気は回復し、蒸し暑くなりそうです。【写真を見る】北陸・東北は梅雨入り早々の大雨に十分注意関東以西は天気回復し蒸し暑さアップ台風7号は週後半に沖縄接近か■北陸や東北を中心に激しい雨や雷雨北陸や東北では夜にかけて雨が降り