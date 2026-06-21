イラン軍事当局は20日、イスラエル軍によるレバノン南部への攻撃は停戦合意違反だとしてホルムズ海峡を再び封鎖すると宣言しました。イラン軍事当局は20日、イスラエル軍がレバノン南部に駐留し攻撃を続けているのは、停戦合意に違反していて、対抗措置としてホルムズ海峡で船舶の通航を許さず再び封鎖すると宣言しました。さらに当局は「イスラエル軍の侵略が続く場合は、さらなる措置を取る」と警告しています。これに対しイスラ