私はエリカ。中学生になって、バスケ部に入りました。バスケ部に入ったのは仲の良い友だちに誘われたから。「別に運動しなくていいし、ダベってるだけでいいみたいだよ〜。うち、弱小だから練習したって仕方ないし、ほぼダベり部だよ」と言われて、「みんなと仲良く過ごしたい」と思って入ったんです。それなのにひとり、私たちの時間を邪魔する人間がいてウザいです。友だちに誘われて、バスケ部に入部することにしました。おしゃ