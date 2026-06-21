【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 3ー0 ハイチ代表（日本時間6月20日／フィラデルフィア・スタジアム）【実際の映像】ワンタッチで「ピタリ」驚きのワンプレーブラジル代表の先制点の場面でFWヴィニシウス・ジュニオールが見せた“神トラップ”を、DAZNで解説を務めたラモス瑠偉氏が称賛した。日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループC第2節でブラジル代表はハイチ代表と対戦した。序盤からセレソンが試合の