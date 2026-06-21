元サッカー日本代表の本田圭佑が20日、日テレ系で放送された『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』に生出演し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」での解説について語った。【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開21日に日本テレビ系で生中継される『FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア』でも解説を務める本田。15日のオランダ戦ではNHK総合『日本vsオラ