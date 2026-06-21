◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人はウィットリー、大勢、マルティネスの投手リレーで被安打１本の完封勝利。１安打以下の完封勝ちは、戸郷、ケラー、大勢の３人で１安打に抑えた２４年９月５日のヤクルト戦以来、２年ぶりだ。ウィットリーが８回２死まで無安打。１０奪三振の好投を見せた。ノーヒットのまま６回で降板した４月３０日の広島戦でも１０三振を奪っており、これで２度目の１０奪三