◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦ドイツ―コートジボワール（２０日、トロント競技場）１９大会連続２１度目の出場のドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）は、３大会ぶり４度目出場のコートジボワール（同３４位）と対戦し、前半を０―１で終えた。ともに２連勝を目指すコートジボワールとの対戦は２００９年の親善試合（２△２）の一度のみで、Ｗ杯では初対決。前半３０分、右クロスからこぼれ球をＭＦケシエに押し込