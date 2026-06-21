◇パ・リーグソフトバンク10―7日本ハム（2026年6月20日エスコンF）ソフトバンクの柳町が今季初の2番起用に応えた。3点差に詰め寄られた直後の6回だ。2死一、二塁で山本の直球を捉えて右越え適時二塁打。「何とかタイムリーでランナーを還したいと思った。自分のスイングができた」と大きな一打を振り返った。初回にも二塁打を放ち2安打の活躍。1番・正木との慶応コンビで快勝に貢献した。