◇パ・リーグソフトバンク10―7日本ハム（2026年6月20日エスコンF）ソフトバンク先発のスチュワートは5回途中5安打3失点。5勝目の権利を目前にして降板を告げられた。試合後は「6点の援護がありながら早い回で降板してしまい申し訳ない」と反省しきりだった。