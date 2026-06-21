◇パ・リーグソフトバンク10―7日本ハム（2026年6月20日エスコンF）左翼に高々と上がった打球は、なかなか落ちてこなかった。2―0の3回1死、ソフトバンクの正木が日本ハムの先発・孫易磊（スン・イーレイ）のチェンジアップを捉えた。打球角度41度、最高到達点42メートルという驚きの一発に「入ると思わなかった。芯には当たっていたので、うまくボールを乗せられたかな」とうなずいた。修正力が光った。前日19日のカー