◇パ・リーグ日本ハム7―10ソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）日本ハムは13被安打10失点と投手陣が崩壊し、2連勝で止まった。先発したWBC台湾代表・孫易磊（スン・イーレイ）は4回0/3を6安打5失点（自責点4）。救援陣も踏ん張れず終盤の反撃も及ばなかった。試合後のグラウンドでは新庄監督が小久保監督と話し合い。前日の試合で二塁走者だったレイエスがサイン伝達を疑われたといい、「誤解があったから。そんな