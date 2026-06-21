◇パ・リーグ日本ハム7―10ソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）2000年4月〜01年3月生まれのことを「ミレニアム世代」と称し、日本ハムには計8人の野手が在籍する。チームの主力を張る黄金世代の中、今季一人だけ本塁打を放っていない男がいた。16日に1軍再昇格したばかりの吉田賢吾捕手（25）だ。流れに取り残されないよう、大トリで快音を響かせた。「ミレニアム世代のホームラン、コンプリートです」6点を追う5