◇パ・リーグソフトバンク10―7日本ハム（2026年6月20日エスコンF）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が20日、日本ハム戦で2打席連続アーチなどで自己最多の7打点を挙げた。5回に右越え14号、6回には左中間へ15号と圧巻の3ラン連発。打率を3割に乗せ、15本塁打はリーグ2位タイ、49打点は同2位でトップの栗原陵矢内野手（29）に3差と急接近した。チームは13安打10得点で打ち勝ち、連敗を阻止した。会心の一撃に白い歯が