「新馬戦」（２０日、函館）好ダッシュから先手を奪った４番人気のノリヤンモーニン（牡２歳、父モーニン、母レイアリイ、栗東・佐藤悠）が、抜群の手応えから直線で後続を一気に突き放し、最後は５馬身差をつけて圧勝した。浜中は「金曜にゲート練習をしたので、スタートを上手に出てくれた。マイペースで行って最後も余力は十分でしたね。いい勝ち方ができたので次も期待できます」とレースぶりを高く評価した。