「新馬戦」（２０日、東京）先手を奪った１番人気のルークウォーム（牝２歳、父トゥーダーンホット、母スノースター、美浦・手塚久）が最後まで脚色が鈍ることなく、上がり３Ｆ３３秒９の末脚で後続を突き放し初陣を飾った。津村は「行く馬がいなかったので、気分を害さないようにリズム良く運びました。控えても大丈夫。距離は１Ｆくらい延びても大丈夫だと思います」と評価。手塚久師も「スピードが違ったな。２歳のいい所