日テレスポーツのYouTubeチャンネルが、21日までに更新。森保一監督が「なぜ、日本の選手、サポーターが試合後掃除をするのか」との質問に答えた様子が伝えられている。【動画】森保一監督、選手＆サポーターによる”試合後の掃除”語る森保監督は「これは本当に、日本の世界に誇れる文化かなと思っています。多くの国民の皆さんが『帰る時は来た時よりも美しく』という言葉を知っていると思いますし、そういった意味で、我々