2025-26シーズンのNBA王者となったニューヨーク・ニックスが、ホワイトハウスを訪問する予定であることが明らかになった。 ニックスのオーナーであるジェームズ・ドーランは、ニューヨークのラジオ局『WFAN』に出演した際、ホワイトハウスから招待を受け、それを受諾したことを公表。「まだ詳細は詰める必要があるが、もちろん行く予定だ」と語った。また、「彼（