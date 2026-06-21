開催：2026.6.21 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 2 - 10 [レッズ] MLBの試合が21日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレッズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。 1回裏、3番 ポール・ゴールドシュミット 5球目を打って右中間スタンドへのホームラ