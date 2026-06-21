2026年1月、中古商品のレンタルを、中国が国家として支援すべき「新型消費業態」として明確に位置づけた。「中国の若者は所有よりも体験を重視するようになった」のだろうか。なぜ中国政府はこのタイミングで、レンタル経済を国策として推進し始めたのか。その背景にある切実な事情を詳しく説明する。（北海道大学公共政策大学院研究員王 彦麟）「若者がモノを借りる」という話ではない2026年1月、中国商務部など九つの政府機