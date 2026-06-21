韓国の人気チアリーダー、キム・ジナの最新SHOTがファンを魅了している。【写真】韓国チア、「隣のボディビルダーがかすむほど」の圧巻ボリュームキム・ジナは最近、自身のインスタグラムを更新。韓国国旗やサッカーボールの絵文字とともに「ファイティン！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、6月19日にソウルの光化門広場で行われた北中米ワールドカップの韓国対メキシコ戦の街頭応援で、大型の